Sędziowie Izby Dyscyplinarnej: powstrzymanie się od orzekania stanowiłoby naruszenie ślubowania

Odsunięcie sędziów od orzekania może nastąpić wyłącznie w wypadkach wskazanych w konstytucji. Okoliczności tam wskazane nie wystąpiły - oświadczyli sędziowie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W wydanym stanowisku odnieśli się do czwartkowej uchwały trzech izb Sądu Najwyższego.

Izby Karna, Cywilna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego podjęły w czwartek uchwałę, z której wynika, że jeśli w składzie Sądu Najwyższego zasiada osoba powołana na sędziego SN na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa, skład jest nieprawidłowo obsadzony. W przypadku sądów powszechnych i wojskowych sytuacja jest podobna, ale pod warunkiem, że wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności.

"Oświadczamy, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest jedynym podmiotem uprawnionym do powołania na urząd sędziego" - stwierdzili sędziowie w stanowisku odczytanym przez rzecznika.

"Okoliczności tam wskazane nie nastąpiły"

2. Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie.

"Powstrzymanie się od czynności orzeczniczych stanowiłoby naruszenie ślubowania sędziowskiego złożonego wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sprzeniewierzenie się aktowi powołania i prowadziłoby do uchybienia godności sędziego - oświadczyli sędziowie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

"Nie może być sędziego fikcyjnego"

Falkowski pytany, czy oznacza to, że sędziowie Izby Dyscyplinarnej dalej będą orzekać, powiedział, że "sędziowie odwołują się do konstytucji, do swojego ślubowania".