Sprawa uchylenia immunitetu sędziemu Iwulskiemu. Profesor Strzembosz ma zeznawać jako świadek

Nieuznawana przez Sąd Najwyższy jego Izba Dyscyplinarna odroczyła do 1 lipca posiedzenie w sprawie uchylenia immunitetu prezesowi Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN Józefowi Iwulskiemu. Na lipcowe posiedzenie na świadka ma zostać wezwany były pierwszy prezes SN Adam Strzembosz. Pełnomocniczka Iwulskiego mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram przekazała, że "zdaniem obrony wniosek o uchylenie immunitetu nie jest zasadny, nie ma ku temu żadnych podstaw". - Wyłącznym celem tego wniosku jest pozbycie się i odsunięcie od orzekania - oceniła.

W poniedziałek nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna, która w ocenie wielu prawników, sędziów i konstytucjonalistów nie jest sądem w rozumieniu prawa, przez prawie siedem godzin kontynuowała rozpoczęte w styczniu posiedzenie w sprawie uchylenia immunitetu prezesowi Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN Józefowi Iwulskiego. Prokuratorzy IPN zamierzają postawić mu zarzut bezprawnego skazania w stanie wojennym 21-letniego robotnika za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL.

Sędzia Iwulski nie pojawił się osobiście przez izbą

Sędzia Iwulski nie stawił się w poniedziałek przed Izbą Dyscyplinarną. Reprezentowało go troje pełnomocników, w tym sędzia Sądu Najwyższego Włodzimierz Wróbel.

Obrońcy złożyli w poniedziałek szereg wniosków formalnych, m.in. o zawieszenie tego postępowania i skierowanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym oraz o wystąpienie z zagadnieniem prawnym do poszerzonego składu Izby Dyscyplinarnej. Ostatecznie sąd nie uwzględnił żadnego z nich.