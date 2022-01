Fogiel: Bruksela uważa, że nałożyła na nas karę. Nie ma żadnej ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej

Fogiel: nie ma żadnej ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej i nikt tego nigdy nie twierdził

Fogiel był też pytany o to, kiedy Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. Zapowiadał to jeszcze w sierpniu ubiegłego roku Jarosław Kaczyński. - Zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie i w ten sposób zniknie przedmiot sporu. (Dojdzie do tego - red.) we wrześniu, będą to projekty rządowe. One będą zmieniały kodeksy i musi to iść w dłuższym, kodeksowym trybie. Chodzi o konkretny kształt Izby Dyscyplinarnej, ale to nie oznacza, że ta Izba nie będzie funkcjonować w żadnej postaci - mówił prezes PiS. O planach likwidacji ID mówili też inni przedstawiciele obozu rządzącego, w tym premier Mateusz Morawiecki.