Izba Dyscyplinarna SN a wyrok TSUE. Sprawa trafiła na wokandę, została odroczona przez nieobecność

W lipcu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego. Zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących uprawnień tej Izby. Poskutkowało to częściowym zamrożeniem prac izby przez pierwszą prezes SN Małgorzatę Manowską.

Sprawa sędziego Andrzeja Stępki na wokandzie Izby Dyscyplinarnej

- To niewyobrażalne, by sędzia nie zainteresował się taką kwestią. Jest oczywistym, że jeśli ktoś jest funkcjonariuszem publicznym i od jego decyzji zależy, czy ktoś jest pozbawiony wolności, czy nie, musi dopełnić formalności i zapewnić, by ten człowiek nie był pozbawiony wolności, gdy już nie ma do tego podstaw - mówił w rozmowie z reporterką TVN24 prokurator Kamil Kowalczyk.