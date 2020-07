Prokurator Gacek: szykany, które mnie spotykają, nie spowodują, że odejdę z zawodu

Było i jest trudno być prokuratorem, dlatego że trudno być człowiekiem uczciwym w sytuacji, kiedy organy państwa rzucają kłody pod nogi - powiedział w "Faktach po Faktach" prokurator Józef Gacek. Dzień wcześniej Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła mu immunitet, co daje zielone światło dla prokuratury, która chce postawić mu zarzut niedopełnienia obowiązków w związku z prowadzonym przez niego śledztwem związanym z katastrofą smoleńską.

Dotychczas jedynym wątkiem dotyczącym wizyty z 10 kwietnia 2010 roku zakończonym prawomocnym wyrokiem była sprawa byłego wiceszefa BOR, generała Pawła Bielawnego. W kwietniu 2017 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał orzeczenie pierwszej instancji, skazujące go na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata za nieprawidłowości przy ochronie wizyt Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 7 i 10 kwietnia 2010 roku. Oskarżający generała Bielawnego prokurator Gacek nie postawił żadnych zarzutów ówczesnemu szefowi BOR, generałowi Marianowi Janickiemu.

Gacek: nie bardzo widzę tam powody stawiania zarzutów

Prokurator Gacek, autor jedynego aktu oskarżenia skierowanego przez prokuraturę do sądu w sprawie katastrofy w Smoleńsku, w czwartek w "Faktach po Faktach" w TVN24 komentował sprawę.

- Czytając zarzuty, które prokuratura chce mi przedstawić, nie bardzo widzę tam powody stawiania zarzutów - powiedział. - Prokuratura dąży do postawienia mi zarzutu przestępstwa urzędniczego, czyli przestępstwa polegającego na tym, że miałem rzekomo nie dopełnić pewnych obowiązków - wyjaśnił. - Jeżeli tak, to powinnością prokuratury powinno być wykazanie, jakich przepisów nie dopełniłem, czy jakie naruszyłem. Tego brak, zarówno we wniosku, jak i w zarzutach - dodał.