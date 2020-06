Tuleya: jeśli prokurator ma odwagę, powinien pozbawić mnie wolności

Chodzi o sprawę śledztwa dotyczącego obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 roku. W grudniu 2017 roku skład Sądu Okręgowego w Warszawie, któremu przewodniczył sędzia Tuleya, uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu tego śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu. Prokuratura uważa, że doszło wtedy do ujawnienia informacji z postępowania przygotowawczego oraz danych i zeznań świadka.

Tuleya: powinienem być potraktowany jak zwykły Kowalski

Sędzia Tuleya w rozmowie z TVN24 tłumaczył, dlaczego nie stawił się na posiedzeniu. - Nie zdecydowałem się stanąć przed tak zwaną Izbą Dyscyplinarną, bo w przeciwieństwie do osób tam zasiadających, ja szanuję prawo - mówił.

Tuleya przypomniał przy tym postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 kwietnia, który stwierdził, że Polska musi natychmiast zawiesić działanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. - To nie jest sąd, to jest specsąd, nieprzewidziany w naszym porządku prawnym. Osoby w nim zasiadające nie są sędziami, dlatego nie będę uczestniczył w takim cyrku, nie będę łamał prawa - ocenił sędzia.

Co w przypadku, gdy izba uchyli mu immunitet? - Jeśli izba uchyli immunitet, to oczywiście zawiesi w czynnościach sędziowskich. Jeśli postanowienie się uprawomocni, to wówczas prokurator może stawiać zarzuty - odpowiedział sędzia Tuleya. - Uważam, że działania Izby Dyscyplinarnej są niezgodne z prawem, również postawienie zarzutów przez prokuratora w tym przypadku byłoby złamaniem prawa - dodał.