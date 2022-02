Andrzej Duda o projekcie likwidującym Izbę Dyscyplinarną: wierzę, że rozwiewa wątpliwości na poziomie europejskim

czytaj dalej

- Kolejny raz przekonaliśmy się, że inaczej niż twierdzi minister Czarnek, rodzice w zasadzie nie skarżą się do kuratoriów na działanie organizacji pozarządowych. To, co twierdzi minister to duby smalone - mówi posłanka Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. W Rzeszowie, gdzie przeprowadziła w poniedziałek kontrolę, takich skarg było cztery przez sześć lat.