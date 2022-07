Nieuznawana Izba Dyscyplinarna przestaje istnieć. W życie wchodzi ustawa prezydencka. Co dalej?

W piątek wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. W związku z tym przestaje istnieć nieuznawana Izba Dyscyplinarna, która była przedmiotem sporu między polskim rządem a Unią Europejską. W jej miejsce powstaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Nie jest jednak pewne, czy nowe przepisy spełnią tzw. kamienie milowe w sprawie wypłaty dla Polski unijnych środków.

To właśnie likwidacja nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej i utworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej jest głównym założeniem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, której projekt przedłożony przez prezydenta Andrzeja Dudę trafił do Sejmu w lutym tego roku. Prezydent podkreślał wtedy, że celem zmiany jest naprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju oraz "danie rządowi narzędzia" do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy.

Na początku czerwca Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy, ale nie oznacza to jednak, że pieniądze popłyną do naszego kraju. Wypłata tych środków jest ściśle uzależniona od spełnienia określonych wymagań, tak zwanych kamieni milowych.

Polska "musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy" - przekazała Komisja w komunikacie.

Pod koniec czerwca wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova została zapytana, czy nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wypełnia warunki określone w Krajowym Planie Odbudowy. - Nie, nie wypełnia. Polska będzie musiała zastanowić się nad tymi warunkami i jeśli nie będzie wystarczającej reakcji w prawnie wiążących przepisach dotyczących polskich sędziów, które odpowiadają warunkom z kamieni milowych, nie wypłacimy pieniędzy. Ale powtarzam jedynie to, co szefowa Komisji już powiedziała - odpowiedziała.

Na początku lipca szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała, że KE wciąż ocenia nowe prawo, dotyczące systemu dyscyplinarnego.

Spór w sprawie Izby Dyscyplinarnej, milion kary dziennie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 14 lipca 2021 roku zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach między innymi uchylania immunitetów sędziowskich. Dzień później, 15 lipca, TSUE wydał wyrok w sprawie nieuznawanej izby. Uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Po niespełna dwóch miesiącach, 7 września, Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych. Komisja Europejska podała wówczas, że uważa, że Polska nie podjęła wszystkich środków niezbędnych do pełnego wykonania nakazu Trybunału.

Natomiast 27 października ubiegłego roku unijny Trybunał przychylił się do wniosku i nałożył na Polskę karę w wysokości miliona euro dziennie.

Jak mówi sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" kara za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej wynosi już 254 miliony euro.

Ponad tysiąc orzeczeń

Formalnie jednak w związku ze zmianami nieuznawana Izba Dyscyplinarna od piątku przeszła do historii.

"W repertoriach Izby Dyscyplinarnej zarejestrowano łącznie 1 tys. 468 spraw, wydano łącznie 1 tys. 319 orzeczeń, zakończono 1 tys. 132 sprawy, a pozostałe 336 zostanie przekazane Izbie Odpowiedzialności Zawodowej" - podsumowano w informacji na stronie SN. Izba Dyscyplinarna działalność swą rozpoczęła wraz z powołaniem do niej pierwszych 10 sędziów, czego prezydent dokonał we wrześniu 2018 r. Kolejnych trzech sędziów prezydent powołał w maju 2020 r. "W międzyczasie jeden sędzia został przeniesiony do Izby Cywilnej i jeden zrzekł się urzędu" - przypomniano w informacji.

"Funkcję prezesa kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej najpierw pełnił sędzia Jan Majchrowski jako najstarszy z sędziów orzekających w Izbie Dyscyplinarnej. Następnie 26 lutego 2019 r. Prezydent RP powołał na to stanowisko sędziego Tomasza Przesławskiego. Na kolejną kadencję prezesa, począwszy od 27 lutego 2022 r. Prezydent powołał sędziego Adama Rocha" - przypomniano.

Jak dodano, obecnie sędziowie orzekający dotychczas w Izbie Dyscyplinarnej mogą zostać przeniesieni do innej izby, zaproponowanej przez pierwszą prezes SN Małgorzatę Manowską, lub przejść w stan spoczynku.

Pytania o nową Izbę Odpowiedzialności Zawodowej

Likwidowaną izbę zastąpi Izba Odpowiedzialności Zawodowej, jednak zdaniem wielu komentatorów i ekspertów także to ciało będzie organem upolitycznionym, niedającym gwarancji niezależności i niezawisłości sędziowskiej.

Takie zdanie wyraził między innymi sędzia Izby karnej Sądu Najwyższego, profesor Włodzimierz Wróbel. Stwierdził on, że "to co wprowadzono w miejsce tej Izby, nie będzie się tak bardzo od niej różniło". Jego zdaniem to tylko zmiana szyldu. - O tym, że mamy do czynienia z tworem, który jakoś jest podatny na wpływy polityków, wskazuje sposób powoływania (...) Nie wszyscy o tym pamiętamy, ale prezydent wskazując osoby, które mają teraz orzekać tym kijem wobec też sędziów, ale i innych prawników, musi mieć kontrasygnatę premiera - mówił . - Wobec tego teraz dwóch polityków będzie nam dobierać skład tej Izby - dodał.

