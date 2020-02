Izba Dyscyplinarna orzeka. Sędzia w uzasadnieniu cytuje Krzysztofa Kononowicza

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego orzeka i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Pełnomocnik jednej ze stron złożył wniosek, w którym stwierdził, że po uchwale trzech izb Sądu Najwyższego - Izba Dyscyplinarna powinna powstrzymać się od orzekania.