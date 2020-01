Izba Dyscyplinarna odroczyła rozprawę. Z powodu uchwały trzech izb Sądu Najwyższego

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odroczyła we wtorek bezterminowo rozprawę. Powodem jest wydana w zeszłym tygodniu przez trzy izby SN uchwała dotycząca udziału w składach orzeczniczych sędziów nominowanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Przewodniczący składu Ryszard Witkowski powiedział, że uchwała funkcjonuje w obiegu prawnym i jeżeli zawiera rażące wady prawne, to powinna zostać wyeliminowana z obiegu w sposób przewidziany prawem. Ocenił, że ostateczne stanowisko w tej sprawie ma wydać Trybunał Konstytucyjny.

Trzyosobowy skład Izby Dyscyplinarnej SN rozpatrywał we wtorek odwołanie prokuratora od wyroku dyscyplinarnego sądu I instancji wydanego przez Izbę Dyscyplinarną.

Przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny, jeszcze przed podjęciem przez trzy izby SN uchwały, wszczął postępowanie w sprawie wniosku o "rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego" między Sejmem a Sądem Najwyższym oraz między prezydentem a Sądem Najwyższym. Z takim wnioskiem zwróciła się do TK marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Prezes TK Julia Przyłębska oświadczyła, że w związku z tym Sąd Najwyższy nie może zebrać się, by zająć stanowisko. Pomimo tego posiedzenie SN odbyło się i zaowocowało wydaniem uchwały. W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy podkreślił, że nie odnotował potencjalnego sporu kompetencyjnego, kiedy sąd ten zajmuje się wykładnią obowiązującego prawa, Sejm jego stanowieniem, a prezydent wykonuje swoje uprawnienia.

Witkowski powiedział, że uchwała trzech izb SN funkcjonuje w obiegu prawnym i jeżeli zawiera rażące wady prawne, to powinna zostać wyeliminowana z obiegu w sposób przewidziany prawem.

Zauważył, że ostateczne stanowisko w tej sprawie ma wydać Trybunał Konstytucyjny, do którego wpłynęły wnioski w związku z uchwałą trzech izb. Dodał jednak, że ustawa o SN nie została zmieniona, a sędziowie Izby Dyscyplinarnej są związani konstytucją i ustawą, w związku z tym mają obowiązek orzekać.

Sędzia Konrad Wytrykowski ocenił, że wydanie uchwały trzech Izb SN doprowadziło "na krótką metę" do tego, "że znacznie utrudnione jest działanie niezależnego sądownictwa dyscyplinarnego". "- Bezpośrednim skutkiem było dziś to, że nie mogliśmy zakończyć sprawy dyscyplinarnej sędziego prawomocnie skazanego za umyślne przestępstwo - stwierdził.

Kolejna rozprawa odroczona, dwie się nie odbyły

Z kolei w innej rozpatrywanej we wtorek przez Izbę Dyscyplinarną sprawie inny trzyosobowy skład postanowił odroczyć rozprawę i przekazać poszerzonemu składowi tej izby zagadnienie prawne. - Sąd Najwyższy rozstrzygnąć musi kwestię dopuszczalności złożenia odwołania w sytuacji uznania winy przez sąd dyscyplinarny drugiej instancji i równoczesnym odstąpieniu od wymierzenia kary w konfiguracji procesowej, w której sąd dyscyplinarny pierwszej instancji uniewinnił obwinionego - uzasadnił sędzia Tomasz Przesławski.

Izba Dyscyplinarna o uchwale

Po wydanej w czwartek przez trzy izby SN uchwale Izba Dyscyplinarna wydała kolejnego dnia oświadczenie. W swoim stanowisku sędziowie izby uznali, że "prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest jedynym podmiotem uprawnionym do powołania na urząd sędziego".

2. Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie.

"Powstrzymanie się od czynności orzeczniczych stanowiłoby naruszenie ślubowania sędziowskiego złożonego wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sprzeniewierzenie się aktowi powołania i prowadziłoby do uchybienia godności sędziego" - oświadczyli.

Rzecznik izby Piotr Falkowski pytany wówczas, czy oznacza to, że sędziowie Izby Dyscyplinarnej dalej będą orzekać, powiedział, że "sędziowie odwołują się do konstytucji, do swojego ślubowania".