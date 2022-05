Terlecki: mam nadzieję, że sędziowie odsunięci przez Izbę Dyscyplinarną nie zostaną przywróceni

Szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki wyraził nadzieję, że sędziowie, którzy zostali odsunięci od orzekania decyzją nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej, nie zostaną przywróceni do pracy. Jest to jeden z warunków stawianych przez Komisję Europejską, który umożliwi wypłatę środków z Funduszu Odbudowy.

W czwartek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zarekomendowała prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Na wniosek Solidarnej Polski wykreślono jeden z artykułów odnoszący się do możliwości przeprowadzenia "testu bezstronności i niezawisłości" w stosunku do sędziów w zapadłych już orzeczeniach.

Zaproponowane przez prezydenta zmiany zakładają między innymi likwidację nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej SN, której funkcjonowanie jest elementem sporu polskiego rządu z Komisją Europejską. Projektowi początkowo sprzeciwiali się politycy Solidarnej Polski z szefem tej partii Zbigniewem Ziobrą na czele.

Terlecki: mam nadzieję, że sędziowie nie zostaną przywróceni

O prace nad prezydenckim projektem dziennikarze pytali w piątek Ryszarda Terleckiego, szefa klubu parlamentarnego PiS i wicemarszałka Sejmu. - Przyjęliśmy poprawki, te które wydają się potrzebne dla tej ustawy. Zobaczymy, co będzie dalej - odpowiedział.

Wyraził nadzieję, że odpowiedź Komisji Europejskiej "będzie pozytywna". - Jeżeli okaże się, że Komisji nie zależy na kształcie ustawy tylko na tym, żeby grillować nas w nieskończoność, to nie będzie przyjęta (zaakceptowana przez Komisję - red.), ale ja myślę, że wszystko będzie w porządku - mówił Terlecki.

Jednym z warunków stawianym przez KE jest przywrócenie do pracy sędziów, którzy zostali odsunięci przez orzeczenia nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej. Pytany, czy tak się stanie, Terlecki powiedział: - Jakie przywrócenie? Zobaczymy, ja nie jestem prawnikiem. Mam nadzieję, że nie zostaną (przywróceni - red.).

Czarzasty: marzenia pana Terleckiego odbiegają bardzo mocno od tego, czego chcą Polacy

Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu z Lewicy powiedział, że "marzenia pana Terleckiego odbiegają bardzo mocno od tego, czego chcą Polki i Polacy". - Jak sędziowie nie wrócą do pracy, to pan Terlecki oraz Polki i Polacy nie dostaną środków z Unii Europejskiej. Nie przejmowałbym się marzeniami pana Terleckiego, bo nie są one za mądre - skomentował.

Czarzasty: marzenia pana Terleckiego odbiegają bardzo mocno od tego, czego chcą Polacy TVN24

Tusk: nie rozwiązuje to żadnego problemu, który trzeba w Polsce rozwiązać

Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, został zapytany w piątek na konferencji w Barlinku, czy po przyjęciu projektu zmian przez sejmową komisję europejskie pieniądz są bliżej Polski.

- Ja to powtarzam też od wielu miesięcy, że jest bardzo prosta recepta na to, w jaki sposób odblokować pieniądze europejskie. Nie sądzę, aby to, co ustalił pan prezydent Andrzej Duda z panem ministrem Zbigniewem Ziobrą przybliżało nas w sposób istotny, bo nie rozwiązuje to żadnego problemu, który trzeba w Polsce rozwiązać, czyli tych szkodliwych, bardzo złych konsekwencji, tak zwanej reformy pana Ziobro, jeśli chodzi o sądownictwo - odpowiedział lider PO.

Zaznaczył, że trudno mu powiedzieć, "czy ta pozorna zmiana, ten projekt prezydenta Dudy po uzgodnieniu z ministrem Ziobro, czy on cokolwiek zmieni w europejskiej ocenie tych zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości".

- My będziemy jeszcze mieli możliwość podpowiedzenia prezydentowi i większości PiS-owskiej w Sejmie, co można zrobić, żeby to naprawdę była dobra zmiana, i żeby ona naprawdę odblokowała te pieniądze. Nie wiem, czy posłuchają, ale ja na pewno będę mówił o tym otwarcie i będę podpowiadał wszystkie najlepsze rozwiązania w tej kwestii - mówił Tusk.

Komisja zarekomendowała prezydencki projekt zmian w SN. Donald Tusk komentuje TVN24

Autor:ads/adso

Źródło: TVN24, PAP