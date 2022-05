Sejm przyjął prezydencki projekt zmian w Sądzie Najwyższym

Jak rozłożyły się głosy

Co zakłada ustawa?

Przed głosowaniem szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki wycofał w imieniu klubu poprawki nr 24 i 25. Przywracały one w projekcie noweli przepisy dotyczące możliwość przeprowadzenia tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego w stosunku do już zapadłych orzeczeń. Oznacza to, że w obecnej wersji ustawy test bezstronności nie będzie odnosić się do orzeczeń, które już są prawomocne.