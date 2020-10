"Nie uznam orzeczenia Izby Dyscyplinarnej i będę nadal orzekał"

Izba Dyscyplinarna nie uchyla immunitetu sędzi Irenie Majcher

Wniosek o uchylenie sędzi Majcher immunitetu skierował do sądu Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Prokuratura chciała postawić jej zarzut z art. 231 Kodeksu karnego związany z niedopełnieniem obowiązków. W sprawie chodzi o możliwość narażenia na utratę majątku jednej ze spółek przy procesie przerejestrowania jej z obowiązującego kiedyś Rejestru Handlowego B do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka nie zrobiła tego w stosownym czasie, a sędzia ze swojej strony nie podjęła żadnych działań, by ją do tego zmusić - twierdzi prokuratura.