Izba Dyscyplinarna a wyrok TSUE. Prezes Manowska apeluje do władz, rzecznik SN komentuje

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska zaapelowała do władz o podjęcie działań w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN. Zgodnie z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prace tej izby powinny zostać wstrzymane. O apelu Manowskiej mówił w rozmowie z reporterem TVN24 rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. - Pierwsza prezes oczekuje kontynuacji reformy wymiaru sprawiedliwości w sposób, który wyeliminuje zastrzeżenia formułowane przez sądy międzynarodowe - powiedział.

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska w niedzielę ponownie zaapelowała do władz w sprawie pilnego podjęcia stosownych działań ustawodawczych w wymiarze sprawiedliwości. - Chciałabym ponownie wezwać władze publiczne, które dysponują inicjatywą ustawodawczą, do pilnego podjęcia stosownych działań ustawodawczych - powiedziała. W wypowiedziach polityków PiS, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pojawiały się zapowiedzi całkowitego zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej.

Stępkowski o apelu Manowskiej

- Pierwsza prezes oczekuje kontynuacji reformy wymiaru sprawiedliwości w sposób, który wyeliminuje w jakiś sposób zastrzeżenia formułowane przez sądy międzynarodowe. Zależy nam na tym, by wymiar sprawiedliwości mógł spokojnie i efektywnie pracować - podkreślił.

Dopytywany, jaki miałby to być sposób, odparł: - Wiadomo mniej więcej, jakie zapadały rozstrzygnięcia TSUE. W związku z tym chodzi o zmiany, które w jakiś sposób wyjdą naprzeciw tym zastrzeżeniom.

Stępkowski: prezes Manowska zrobiła wszystko, na co prawo jej pozwalało, a może trochę więcej

Zastrzegł przy tym, że "Sąd Najwyższy jest od stosowania prawa, a nie od proponowania zmian w tym prawie". - Jeżeli pojawią się projekty i wpłyną do Sejmu, to Sąd Najwyższy je zaopiniuje, ale na tym etapie nie mamy zbyt dużo do zakomunikowania - przekazał Stępkowski.