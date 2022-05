Jarosław Gowin: Zbigniew Ziobro to najbardziej kosztowny z ministrów. Cały jego pakiet okazał się fiaskiem

Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd Krajowego Planu Odbudowy , czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy. Rzeczniczka KE Veerle Nuyts przekazała 11 maja, że polski KPO musi zawierać zobowiązania do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego i przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem.

Gowin: Ziobro to najbardziej kosztowny z ministrów. Jego pakiet okazał się fiaskiem

W czwartkowej "Rozmowie Piaseckiego" do tej kwestii odniósł się lider Porozumienia Jarosław Gowin. Został zapytany o ocenę zmian w polskim sądownictwie. - Wszyscy widzimy, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. On funkcjonuje równie opieszale, jak przed zmianami. W tym sensie cały pakiet zmian przygotowanych pod auspicjami ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro okazał się fiaskiem - powiedział.

Gowin był również pytany o to, jak jego koło poselskie zagłosuje w sprawie wotum nieufności wobec Ziobry. - To najbardziej kosztowny z ministrów, miliard złotych za Izbę Dyscyplinarną. Przecież to jego opór sprawił, że ta sprawa tak bardzo się przeciągała. To jest argument rozstrzygający za tym, że posłowie Porozumienia będą głosowali za wotum nieufności - powiedział.