Izabela Leszczyna: świadczenia socjalne zostaną zachowane

Posłanka zwróciła uwagę na trzy wskaźniki. – Kiedy oddawaliśmy Polskę PiS-owi, wzrost gospodarczy wynosił prawie 4 procent PKB, a dziś to jest zero. Deficyt wynosił wtedy 2,6 procent PKB, a dzisiaj to jest 6 procent. Inwestycje wynosiły wtedy ponad 20 procent PKB, dzisiaj około 16 procent – powiedziała. - To pokazuje skalę braku umiejętności zarządzania finansami publicznymi i gospodarką – oceniła.