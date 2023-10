Izabela Leszczyna: Daniel Obajtek szuka pomocy w przyszłym rządzie. Dzwoni do ważnych polityków

Prezes Orlenu Daniel Obajtek podobno szuka parasola ochronnego wśród polityków dzisiejszej jeszcze opozycji - powiedziała w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Jak mówiła, "wykonuje różne telefony do różnych ważnych polityków, mówiąc, że on naprawdę jest bardzo dobrym menadżerem".

Izabela Leszczyna oceniła, że "pierwszy to powinien zrobić pan (Daniel) Obajtek (prezes Orlenu - red.)". Przypomniała, że sam zapowiadał, że w przypadku przejęcia władzy przez opozycję po wyborach parlamentarnych, sam odejdzie ze stanowiska.

- Nie będę przenosił chorych planów, które doprowadzą do katastrofy tego kraju, więc trudno, żebym to firmował. Sam odejdę, nie trzeba mi będzie nawet dziękować. Mam swój honor i mam swoją godność - zaznaczał prezes Orlenu w kwietniu w RMF FM.

Obajtek o tym, co zrobi, jeśli opozycja wygra jesienne wybory (wypowiedź z kwietnia 2023)

Leszczyna: Obajtek szuka pomocy w przyszłym rządzie, ale traci czas

Dopytywana, czy w opozycji szuka teraz pomocy, odparła: - w przyszłym rządzie szuka pomocy, z tego co wiem, ale naprawdę traci czas.

- Wykonuje różne telefony do różnych ważnych polityków, mówiąc, że on naprawdę jest bardzo dobrym menadżerem i że już nawet te statki nie będą się teraz nazywały imionami ofiar katastrofy smoleńskiej , tylko będą takie inne już teraz - dodała.

Dopytywana, do kogo dzwonił, nie chciała zdradzić. - Natomiast ja mam radę dla pana Obajtka. Naprawdę niech się pomału pakuje, niech może sobie szykuje jakąś linię obrony. Każdy ma prawo do obrony, tylko niech nie używa już tych prawników, za których płaci polski podatnik - dodała wiceszefowa PO.

Zwróciliśmy się do biura prasowego Orlenu z prośbą o komentarz do tych słów i pytaniem, do których polityków dzwoni prezes Daniel Obajtek. Czekamy na odpowiedź.