Nauczycielka Roku 2022 wypożycza uczniom skrzydła. Kim jest?

11 października w Sali Wielkiej w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się jubileuszowa 20. Gala Konkursu Nauczyciel Roku. Ten prestiżowy konkurs organizuje tygodnik "Głos Nauczycielski". - To już 20. Konkurs Nauczyciel Roku i tak się złożyło, że to jednocześnie rok jubileuszu 105-lecia "Głosu Nauczycielskiego" - zwracał uwagę prof. Stefan Kwiatkowski, przewodniczący Jury i wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

- Jury było zaszczycone, mogąc w tak wyjątkowym roku wyłonić nauczyciela najlepszego, najbardziej ambitnego i najbardziej kreatywnego, przekraczającego ramy opisane w statusie zawodowym. Bardzo się cieszymy, że co roku napływa wiele zgłoszeń, to znaczy, że konkurs cieszy się dużą popularnością, a nasi laureaci stają się głosem swojego środowiska i bardzo kompetentnie wypowiadają się publicznie o swojej profesji. Są nie tylko zauważani i doceniani w kraju, ale zabierają też głos w sprawach istotnych dla edukacji, dla Polski. Tacy są właśnie Nauczyciele Roku - podkreśla.

Bibliotekarka dmucha w skrzydła

I podkreśla: - Do szkolnej biblioteki trafi każdy. Każdy uczeń, a zatem każdy obywatel. To, jak wykorzystamy to spotkanie z młodym człowiekiem, może decydować o jakości naszego społeczeństwa.

Edwin Gortat, wójt gminy Wólka, na terenie której uczy Iwona Pietrzak-Płachta, w pierwszych zdaniach tak uzasadnił jej nominację: "Szanowne Jury, wręczając w czerwcu 2022 r. pani Iwonie Pietrzak-Płachcie nagrodę Wójta Gminy Wólka dla osób, których działalność wspiera mieszkańców, przyczynia się do rozwoju gminy i promuje ją w całej Polsce, czułem, że to niewiele. I oto jest nagroda, która wydaje się o wiele bardziej adekwatna, bo działania pani Iwony sięgają poza granice naszej gminy".

Wyróżniający się nauczyciele

Drugi wyróżniony to Marek Grzywna, nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej nr 23 im. Kawalerów Uśmiechu w Toruniu. Chociaż do naszego konkursu został zgłoszony jako ceniony nauczyciel informatyki, to ten przedmiot nie był jego pierwszym wyborem. W zawodzie debiutował bowiem jako nauczyciel biologii. Według Marka Grzywny "szkoła to nie tor wyścigowy". Szkoła może być miejscem sukcesu, nie tylko mierzonego paskiem na świadectwie, ale dobrymi relacjami rówieśniczymi, zaufaniem do nauczycieli, rozwijaniem pasji i talentów.