Iustitia: Trybunał Konstytucyjny trzeba zlikwidować i powołać nowy

Jednocześnie "Iustitia" chce, by członkowie Trybunału Rzeczypospolitej i Prokuratorzy Trybunalscy posiadali kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Apelują o wprowadzenie zasady, że sędziowie Trybunału Rzeczypospolitej oraz Prokuratorzy Trybunalscy w okresie zajmowania stanowiska i 4 lata przed jego objęciem, nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Sędziowie wzywają, by doprowadzono do tego, by sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa wybierali sędziowie, a nie politycy.