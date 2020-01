"Dyskryminacja całej grupy zawodowej". Odpowiedź sędziów na słowa prezydenta

- Próbują nam dzisiaj to nasze prawo do posiadania uczciwego, dobrego wymiaru sprawiedliwości, do jego naprawy, na wszystkie sposoby odebrać. Nie pozwólmy na to, żeby inni decydowali za nas. My, Polacy, mamy prawo sami decydować o sobie samych i swoich sprawach. Po to walczyliśmy o demokrację - mówił prezydent Andrzej Duda w piątek w Zwoleniu na Mazowszu.