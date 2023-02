ISW: nieporozumienia w rosyjskiej armii, sugestie USA w sprawie obrony Bachmutu

Wszystkie zdolne do walki formacje wroga rozmieszczono już w obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy, a także - częściowo - w regionie zaporoskim na południu kraju - przekazał w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War). Rosja nie dysponuje obecnie siłami rezerwy, które mogłyby zostać szybko przerzucone na front i zmienić przebieg działań bojowych na korzyść Kremla - ocenił w niedzielę przedstawiciel komisji Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy do spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony Fedir Wenisławski, cytowany przez ISW.