Polska

Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"

Irlandia przeprowadziła deportację 34 obywateli Unii Europejskiej. Część z nich to Polacy - przekazał szef tamtejszego resortu sprawiedliwości.

"Samolot deportacyjny odleciał dziś z Dublina z 22 obywatelami polskimi i 12 litewskimi na pokładzie" - przekazał w serwisie X Jim O'Callaghan, minister sprawiedliwości Irlandii.

Dodał, że "wszystkie 34 osoby otrzymały wyroki więzienia za przestępstwa popełnione w Irlandii i - jako obywatele UE - zostali wydaleni na podstawie dyrektywy o swobodnym przepływie osób" - zaznaczył O'Callaghan.

O'Callaghan: muszą zostać wyciągnięte konsekwencje

Na stronie irlandzkiego resortu sprawiedliwości wyjaśniono, że chodzi o łącznie 34 mężczyzn w wieku od 20 lat do 60. Przez 10 lat mają zakaz ponownego wjazdu do Irlandii.

- Obywatele Europy mają prawo do swobodnego przemieszczania się. Ograniczanie tego prawa nie jest czymś, co lekceważę, ale muszą zostać wyciągnięte konsekwencje wobec osób, których zachowanie sprawia, że ​​nie powinny już korzystać z tego przywileju - powiedział cytowany w komunikacie O'Callaghan.

- Chcę podkreślić, że zdecydowana większość obywateli Polski i Litwy mieszkających w naszym kraju szanuje nasze prawa i jest wartościowymi członkami naszego społeczeństwa - zaznaczył szef resortu sprawiedliwości.

Jak podano, samolot wystartował z lotniska w Dublinie w niedzielę 24 maja. Wylądował w Warszawie około godziny 15:45 czasu irlandzkiego (16:45 czasu polskiego). Później dotarł do Wilna na Litwie.

Paulina Karpińska
