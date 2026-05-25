Polska Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje" Oprac. Paulina Karpińska |

Irlandia przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku

"Samolot deportacyjny odleciał dziś z Dublina z 22 obywatelami polskimi i 12 litewskimi na pokładzie" - przekazał w serwisie X Jim O'Callaghan, minister sprawiedliwości Irlandii.

Dodał, że "wszystkie 34 osoby otrzymały wyroki więzienia za przestępstwa popełnione w Irlandii i - jako obywatele UE - zostali wydaleni na podstawie dyrektywy o swobodnym przepływie osób" - zaznaczył O'Callaghan.

A deportation flight left Dublin today with 22 Polish & 12 Lithuanian nationals on board. The charter landed in Warsaw and then Vilnius. All 34 received prison sentences for crimes committed in Ireland and, as EU citizens, were removed under the Free Movement Directive. — Jim O'Callaghan TD (@OCallaghanJim) May 24, 2026 Rozwiń

O'Callaghan: muszą zostać wyciągnięte konsekwencje

Na stronie irlandzkiego resortu sprawiedliwości wyjaśniono, że chodzi o łącznie 34 mężczyzn w wieku od 20 lat do 60. Przez 10 lat mają zakaz ponownego wjazdu do Irlandii.

- Obywatele Europy mają prawo do swobodnego przemieszczania się. Ograniczanie tego prawa nie jest czymś, co lekceważę, ale muszą zostać wyciągnięte konsekwencje wobec osób, których zachowanie sprawia, że ​​nie powinny już korzystać z tego przywileju - powiedział cytowany w komunikacie O'Callaghan.

- Chcę podkreślić, że zdecydowana większość obywateli Polski i Litwy mieszkających w naszym kraju szanuje nasze prawa i jest wartościowymi członkami naszego społeczeństwa - zaznaczył szef resortu sprawiedliwości.

Jak podano, samolot wystartował z lotniska w Dublinie w niedzielę 24 maja. Wylądował w Warszawie około godziny 15:45 czasu irlandzkiego (16:45 czasu polskiego). Później dotarł do Wilna na Litwie.

