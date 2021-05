Poseł wyrzucony z PO: mówiłem, żeby nie skręcać w lewo, żeby rozmawiać

Raś: Platformę zawsze broniła możliwość głosowania z własnym sumieniem

Według niego, "to, co robi Borys Budka, to odejście od tych ideałów". - Chyba, że pan przewodniczący chce rzeczywiście, żeby Platforma była małą, dwunastoprocentową partią lewicową, to trzeba się na coś zdecydować - sugerował.