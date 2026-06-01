Polska Zmiana na stanowisku Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jest decyzja prezydenta

Nawrocki: Wojsko Polskie jest gotowe do tego, aby zawsze reagować odpowiednio na łamanie polskiej granicy

Bartosz Grodecki poinformował we wpisie na platformie X, że prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o mianowaniu generała dywizji pilota Ireneusza Nowaka na funkcję Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak przekazał, uroczystość wręczenia przez prezydenta aktu mianowania nowemu dowódcy odbędzie się we wtorek w pałacu prezydenckim. "Gratuluję Panu Generałowi i życzę sukcesów na nowym, kluczowym stanowisku!" - napisał szef BBN.

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych podpisał postanowienie o mianowaniu z dniem 2 czerwca 2026 r. gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.



Dowódca Operacyjny RSZ to jeden z trzech najważniejszych oficerów w Wojsku Polskim. Odpowiada on między innymi za bieżące dowodzenie - na przykład siłami ochraniającymi wschodnią granicę, polską przestrzeń powietrzną, operacjami na Bałtyku czy polskimi kontyngentami za granicą. Od 2023 roku funkcję tę pełnił generał Maciej Klisz.

Szef MON: zmiana wiąże się z planowanym awansem

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że zaplanowane na wtorek mianowanie Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego RSZ odbędzie się na jego wniosek.

"Ta zmiana wiąże się z planowanym awansem dotychczasowego dowódcy gen. broni Macieja Klisza na stanowisko szefa sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum [w Holandii - red.]" - wyjaśnił.

"Gratuluję nominacji i życzę powodzenia w dalszej służbie. Awanse Panów Generałów są dowodem uznania dla profesjonalizmu, doświadczenia i szacunku dla Wojska Polskiego" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Kim jest Ireneusz Nowak?

Nowak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych, studiów dowódczo - sztabowych w Akademii Obrony Narodowej, a także podyplomowych studiów polityki obronnej Akademii Sił Powietrznych USA w Maxwell w Alabamie.

Zdobywał doświadczenie między innymi jako dowódca klucza myśliwców, a następnie szef szkolenia eskadry, szef sztabu eskadry, dowódca eskadry, dowódca grupy działań lotniczych, szef oddziału lotnictwa taktycznego, dowódca bazy lotniczej, zastępca dowódcy i wreszcie dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w poznańskich Krzesinach.

Nowak od stycznia 2022 roku pełnił funkcję szefa Zarządu Wojsk Lotniczych - Zastępcy Inspektora Sił Powietrznych. W marcu 2023 roku został wyznaczony na stanowisko Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym RSZ. Funkcję Zastępcy Dowódcy Generalnego RSZ pełnił od października ubiegłego roku, odpowiadając między innymi za wyposażenie i szkolenie wojska.

Jest pilotem klasy mistrzowskiej - ma ponad 3500 godzin nalotu na wojskowych samolotach odrzutowych, z czego ponad 2500 na samolotach F-16.

Kariera Macieja Klisza

Jeszcze zanim Klisz został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Operacyjnego RSZ w październiku 2023 roku, pełnił funkcję dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej i był zaangażowany w proces powstawania tej formacji. Wcześniej był oficerem Wojsk Specjalnych - pełnił między innymi funkcję szefa sztabu 1. pułku specjalnego i szefa sztabu Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Klisz służył też w polskim kontyngencie w Afganistanie podczas misji szkoleniowej Resolute Support komponentu sił specjalnych NATO. Na stanowisku Dowódcy Operacyjnego RSZ generał Klisz spotkał się z bezprecedensowymi wyzwaniami - między innymi to on odpowiadał za reakcję polskich i sojuszniczych wojsk na wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku, a także za regularne działania polskiego lotnictwa w reakcji na rosyjskie naloty na Ukrainę.

