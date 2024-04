Rzecznik MSZ: nie ma zagrożenia dla polskich obywateli w Izraelu

- Zwracam uwagę również na Iran, ponieważ do Iranu również w ostatnim czasie, jak dowiedzieliśmy się, udała się wycieczka, są Polacy w Iranie. Zwracam się do tych, którzy zamierzali w jakichś celach turystycznych wybrać się w ten rejon, by nie jechali - dodał rzecznik MSZ.