Sasnal: to był pewnego rodzaju teatr

O irańskim ataku dyskutowali goście niedzielnego wydania "Faktów po Faktach". Doktor Patrycja Sasnal, kierowniczka badań i analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, oceniła, że "faktycznie to, co się stało, było w interesie Izraela". - To był pewnego rodzaju teatr. W zwolnionym tempie lecące drony przez kilka godzin z Iranu do Izraela, żeby można je było wszystkie strącić i żeby jednocześnie była odpowiedź Iranu, ale żeby nic się Izraelowi nie stało - mówiła.