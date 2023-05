Polski MSZ "zdecydowanie potępia" egzekucję Szaaba

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina przekazał, że Polska "zdecydowanie potępia egzekucję obywatela szwedzko-irańskiego Habiba Szaaba". W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych napisał: "Składamy kondolencje jego rodzinie i solidaryzujemy się ze Szwecją". Habib Faradżollah Szaab był dysydentem, skazano go za udział w ataku na defiladę wojskową w 2018 roku. Mimo protestów Szwecji, oskarżonemu nie pozwolono na wybór adwokata, a sztokholmscy dyplomaci nie mogli się z nim spotkać.

Skazany za udział w ataku na defiladę wojskową

Pochodzący z położonej w południowo-zachodnim Iranie prowincji Chuzestan Szaab należał do mniejszości arabskiej. Był zaangażowany w działania Arabskiego Ruchu Wyzwolenia Ahwazu, dążącego do oderwania bogatej w ropę, ale słabo rozwiniętej prowincji. Skazano go za udział w ataku na defiladę wojskową w 2018 roku, kiedy zginęło 25 osób oraz "liczne zamachy bombowe i operacje terrorystyczne".