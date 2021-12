Będzie komisja śledcza w sprawie inwigilacji systemem Pegasus? Komentarze polityków

Opozycja chce powołania komisji śledczej w sprawie inwigilacji oprogramowaniem Pegasus w Polsce. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (Koalicja Polska-PSL) ocenił, że "PiS się boi". Zaznaczył, że "jeżeli nie w tej kadencji, to w przyszłej na pewno" komisja będzie. - Jak nie ma niczego alarmującego, to do czego komisja śledcza? To naprawdę muszą być ciężkie dowody, żeby ją powoływać - mówił poseł PiS Kazimierz Smoliński.

Zgorzelski: powinna zostać powołana komisja śledcza

Szczerba: będziemy sprawdzać, czy byliśmy podsłuchiwani także podczas kontroli poselskich

Poseł Michał Szczerba mówił, że politycy KO będą sprawdzać swoje telefony. - Będziemy sprawdzać, czy byliśmy podsłuchiwani także podczas kontroli poselskich. Z posłem (Dariuszem) Jońskim mieliśmy wielokrotnie takie sytuacje, gdzie przychodziliśmy do Ministerstwa Zdrowia a oni już wiedzieli, jakie będziemy zadawać pytania - mówił. Dodał, że to wszystko trzeba potwierdzić.

Poseł PiS: muszą być ciężkie dowody, żeby powoływać komisję śledczą

- Jak nie ma (niczego-red.) alarmującego, to do czego komisja śledcza? To naprawdę muszą być ciężkie dowody, żeby powoływać komisję śledczą. Było ich kilka w Polsce i one miały naprawdę istotne przesłanki - to po stronie polskiej, po stronie różnych służb, gdzie były dowody - mówił poseł PiS Kazimierz Smoliński.