Giertych w europarlamencie: Głównym celem inwigilacji nie byłem ja osobiście. Był nim Donald Tusk

W czwartek w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne na temat nadużywania oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Zorganizowała je grupa Europejskiej Partii Ludowej. W ponad dwugodzinnym posiedzeniu poza europosłami udział wzięli między innymi mecenas Roman Giertych i senator Krzysztof Brejza, którzy byli inwigilowani za pomocą Pegasusa oraz Bill Marczak z grupy Citizen Lab.

Giertych wskazywał, że "infekcja Pegasusem" jego telefonu, według analizy Citizen Lab, rozpoczęła się 5 września 2019 roku. - To w tym dniu otrzymałem SMS-a od przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, że zmienił komórkę i swój numer telefonu. Koincydencja jest bardzo wyraźna. Uważam, że w jakiś sposób polski rząd podsłuchiwał przewodniczącego Rady Europejskiej, a kiedy ze względów technicznych stało się to trudniejsze, przeniesiono się na mnie, by wysłuchiwać rozmów między mną a panem przewodniczącym - powiedział.

- Głównym celem nie byłem ja osobiście, tylko był nim Donald Tusk. W 2019 roku wszyscy oczekiwali na jego decyzję, czy wystartuje w wyborach prezydenckich, czy nie. Dla PiS-u był on potencjalnie najgroźniejszym przeciwnikiem. Chciano wiedzieć, co robi co planuje, w jaki sposób podejmuje decyzje - dodał mecenas.

Brejza: bardzo mi przykro, że wróciły metody z lat 80.

Krzysztof Brejza podkreślił, że dowodami na włamanie do jego telefonu za pomocą Pegasusem są nie tylko analizy Citizen Lab, czy Amnesty International. - Dowodów dostarczyła sama telewizja rządowa w Polsce (publikując treści z jego telefonu - red.) - dodał.

- W tej sprawie złożyłem zawiadomienie do prokuratury we wrześniu 2021 roku. Niestety pomimo upływu czterech miesięcy prokuratura w tej sprawie nie robi nic. Polityczna prokuratura traktuje tę sprawę jako bardzo niewygodną. Nie widzę żadnej chęci organów prokuratury, by wyjaśnić tę bulwersującą sprawę - powiedział senator.

Dodał, że ze stosowanymi wobec niego metodami - "kradzieżą korespondencji, podsłuchiwaniu działacza opozycji" - w Polsce "mieliśmy do czynienia w latach 80". - Bardzo mi przykro, że teraz te metody wróciły - mówił Brejza.

Autor:ads\mtom