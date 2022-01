Paweł Kukiz: komisja śledcza dotycząca inwigilacji powstanie pod warunkiem, że zostanę jej przewodniczącym

Pierwotnie komisja miała zajmować się okresem od 2007 do 2021 roku. W środę Kukiz przekazał, że na spotkaniu z szefem klubu Koalicji Obywatelskiej Borysem Budką usłyszał zapewnienie, że KO poprze wniosek w rozszerzonym zakresie - 2005-2021.

Kukiz: komisja powstanie tylko wtedy, jeśli zostanę jej przewodniczącym

O planach powołania komisji śledczej Kukiz mówił we wtorek w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce. - Bardzo chcę złożyć ten wniosek i bardzo chcę, by ta komisja powstała. Ale to już zależy od - nie moich - kolegów. Jutro mam się spotkać z przedstawicielami opozycji i mamy przedyskutować, skonkretyzować dalsze działania, dalsze kroki - przekazał.