Terlecki o Pegasusie: Nie ma nic zdrożnego w wyposażeniu służb w odpowiedni sprzęt. Zabawa w komisję nieuzasadniona

Jeżeli to nie bajka, jeżeli był rzeczywiście fakt korzystania z podsłuchu, to oczywiście trzeba się zwrócić do sądu, który wydał zgodę na to - tak o użyciu Pegasusa w Polsce mówił wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. - To nic zdrożnego wyposażyć służby w odpowiedni sprzęt - ocenił. Jego zdaniem komisja śledcza w tej sprawie jest niepotrzebna.

Zakup w 2017 roku oprogramowania Pegasus przez Centralne Biuro Antykorupcyjne finansowany był ze środków podległemu resortowi sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Funduszowi Sprawiedliwości - ustalili dziennikarze "Gazety Wyborczej". Opisano, że na każdym etapie tego zakupu "zadbano o kamuflaż", a ważną rolę w procesie ogrywał wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Terlecki: trzeba się zwrócić do sądu, który wydał zgodę

O to, czy system Pegasus rzeczywiście był w Polsce używany, pytany był przy Wiejskiej wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. - Jeżeli to nie jest bajka, jeżeli był rzeczywiście taki fakt korzystania z podsłuchu, to oczywiście trzeba się zwrócić do sądu, który wydał zgodę na to - odpowiedział.

Zaprzeczał temu, aby wiedział o zakupie Pegasusa. - Państwa interesuje, czy ktoś był podsłuchiwany. To jest decyzja sądu - mówił do dziennikarzy. - Czy ja mam odpowiadać za sąd? - pytał. Nawiązał tu do faktu, że założenie podsłuchu odbywa się za zgodą i pod kontrolą sądu. Taka kontrola jest - według artykułu 237 Kodeksu postępowania karnego - dopuszczona w przypadku ciężkich przestępstw takich jak zabójstwo, handel ludźmi, wymuszanie okupy czy zorganizowanej grupy przestępczej.

Terlecki dopytywany o ustalenia "Gazety Wyborczej" dotyczące zakupu Pegasusa, powiedział, że nie czytał tego artykułu. - Trzeba pytać w Ministerstwie Sprawiedliwości - ucinał.

- Jeżeli odmówiła, to znaczy, że miała do tego podstawy. Ja nie jestem ani sądem ani prokuraturą. Dlaczego mnie o to państwo pytacie? - mówił Terlecki na wspomnienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie Ewy Wrzosek.

Pytany, czy na ten temat nie powinien wypowiedzieć się Zbigniew Ziobro (jako minister sprawiedliwości) albo Mariusz Kamiński (jako koordynator służb specjalnych), odparł: - Należy pytać.

Ryszard Terlecki w Sejmie TVN24

"To nie jest nic zdrożnego wyposażyć służby w odpowiedni sprzęt"

Na pytanie, czy skandalem byłoby podsłuchiwanie opozycji, wicemarszałek odpowiedział, że "jeżeli była zgoda sądu, dotyczyło to konkretnych śledztw czy spraw, które prowadzone są przeciwko konkretnym osobom, to podsłuch jest uzasadniony". Co gdyby nie było zgody sądu? - Nie wydaje mi się to możliwe - stwierdził Terlecki.

Na zwrócenie uwagi, że podsłuchiwany senator Krzysztof Brejza nie ma postawionych żadnych zarzutów, zadająca pytanie dziennikarka usłyszała: - A skąd pani wie? Ja tego nie wiem.

- To nie jest nic zdrożnego wyposażyć służby w odpowiedni sprzęt - podsumował Terlecki. Zaprzeczał, jakoby miał się obawiać komisji śledczej w tej sprawie. - Uważam, że nie jest ona potrzebna. To taka sprawa, którą należy wyjaśnić, natomiast zabawa w komisję w takiej kwestii nie wydaje mi się uzasadniona - oświadczył.

Autor:akw/kab

Źródło: TVN24