Radosław Fogiel o ustaleniach w sprawie Pegasusa. Mówi o "starej konsoli na strychu" i "reptilianach"

Nie ma afery wokół Pegasusa. PiS nikogo nie oszukiwał, w żadnej sprawie - tak wicerzecznik tej partii Radosław Fogiel komentował w Radiu Zet doniesienia "Gazety Wyborczej" o okolicznościach zakupu izraelskiego oprogramowania dla CBA. - Skąd mogę mieć pewność, że któryś z autorów nie odnalazł gdzieś na strychu starej konsoli Pegasus z komunii i mu się nie pomyliło? - mówił polityk. Dopytywany, dlaczego PiS nie chce powołania komisji w tej sprawie, skoro nie ma sobie nic do zarzucenia, odparł, że "nie ma też dowodów na to, że reptilianie rządzą światem".

"GW" przypomniała, że na sejmowej Komisji Finansów Publicznych z 15 września 2017 roku jednym z rozpatrywanych punktów było "zaopiniowanie wniosku ministra sprawiedliwości w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na 2017 r.". "To właśnie dzięki tym zmianom Centralne Biuro Antykorupcyjne mogło dostać 25 mln zł na zakup izraelskiego systemu do inwigilacji Pegasus" - pisze dziennik.

- Nie chcę wdawać się w spekulacje na temat tego, czym dysponują, jakimi działaniami się posługują polskie służby, bo nie jest to moją rolą, nie mam takiej wiedzy, nie jestem członkiem komisji służb specjalnych; nawet gdybym mógł i miał, to nie byłbym upoważniony do dzielenia się tym na antenie - zaznaczył. - Wszystkie działania operacyjne jakiekolwiek, jeśli mają miejsce w Polsce - niezależnie od tego wobec kogo są podejmowane - muszą być podejmowane za zgodą sądu - podkreślił.

Dopytywany, że skoro PiS nie ma sobie nic do zarzucenia, to dlaczego nie chce powołania komisji, Fogiel odparł, że "nie ma też dowodów na to, że reptilianie rządzą światem". - Czy to jest powód do tego, żeby powoływać komisję śledczą? - dopytywał.