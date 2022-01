Roman Giertych: Citizen Lab dzisiaj mi potwierdziło, że nie tylko mnie słuchano, ale że ściągano dane

Roman Giertych w "Tak jest" mówił o sprawie nielegalnego włamania do jego telefonu. - Posiadanie dostępu do mojego telefonu to było posiadanie dostępu do tego, co myśli Donald Tusk, Radosław Sikorski, Grzegorz Schetyna, Krzysztof Brejza, Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia - zwrócił uwagę. W programie przekazał, że od badaczy Citizen Lab dowiedział się, że jego telefon nie tylko był na podsłuchu, ale również ściągano z niego dane.