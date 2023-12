Paweł Wojtunik: w prokuraturze krąży wirus, który wybiórczo atakuje strategiczne nośniki informacji

Nic się nie dzieje bez przyczyny. Liczba zniszczonych w prokuraturze płyt i sprawy, w jakich zostały zniszczone, daje odpowiedź: jest to celowe - powiedział Paweł Wojtunik, były szef CBA. Komentował w ten sposób sprawę inwigilacji Krzysztofa Brejzy za pomocą Pegasusa.

Płyta DVD z danymi z pierwszego ataku Pegasusa na telefon Krzysztofa Brejzy, polityka Koalicji Obywatelskiej, została złamana, a jej odczyt nie był możliwy - wynika z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Potwierdzają to także zdjęcia tej płyty, do których dotarli nasi reporterzy Maciej Duda i Łukasz Ruciński. Prokuratura "wykluczyła umyślne zniszczenie płyty".

Wojtunik: krąży wirus, który wybiórczo atakuje strategiczne nośniki informacji

Do tej sprawy odniósł się w "Jeden na jeden" w TVN24 Paweł Wojtunik, były szef CBA i CBŚ. - Wydaje się, że od dłuższego czasu w prokuraturze krąży taki wirus niszczący nośniki danych. (...) Wybiórczo atakuje strategiczne nośniki informacji - powiedział.

- Niech każdy znajdzie sobie płytę DVD w domu i postara się ją zniszczyć. Nie jest to takie proste. Okazuje się, że ten wirus potrafi to robić - dodał.

Wskazywał, że "żeby niszczyć płyty, tego typu nośniki danych, w służbach zakupuje się specjalne niszczarki, ponieważ niszczenie w inny sposób jest albo bardzo trudne, albo niemożliwe". - W tym przypadku okazuje się, że oczywiście jest to możliwe - dodał.

- Oczywiście tego wirusa ktoś celowo wpuszcza do poszczególnych teczek. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Liczba niszczonych w ten sposób płyt i sprawy, w jakich zostały zniszczone, daje odpowiedź: jest to celowe. Absolutnie nie mam wątpliwości, że to celowe działanie - podkreślił Wojtunik.