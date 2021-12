Szłapka o Pegasusie: mogę na ten temat powiedzieć dokładnie to, co minister Kamiński

Gość "Rozmowy Piaseckiego" Adam Szłapka (KO) w sprawie inwigilacji Pegasusem stwierdził, że w sprawie pojawiły się "poważne dowody", dlatego sprawę powinno się "bardzo dokładnie sprawdzić". - Potrzebna jest komisja śledcza, bo komisja do spraw służb specjalnych nie ma uprawnień śledczych - mówił.

Gościem czwartkowego wydania "Rozmowy Piaseckiego" był poseł Koalicji Obywatelskiej i członek sejmowej komisji ds. służb specjalnych Adam Szłapka. Pytany był o informacje działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab, z których wynika, że w Polsce inwigilowani oprogramowaniem Pegasus byli mecenas Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek oraz senator KO Krzysztof Brejza. Prokuratura Okręgowa w środę odmówiła Wrzosek wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

Według Szłapki to "coś, co powinno być bardzo dokładnie sprawdzone". Czy ma przekonanie, że wobec mecenasa, prokurator i parlamentarzysty opozycji użyto Pegasusa? - Przekonanie mam, ale przekonanie to coś, co się czuje, a nie coś, co się ma w stu procentach oparte na wiedzy. Możemy się opierać na spekulacjach - odpowiedział. - Pojawiły się poważne dowody ze strony Citizen Lab - dodał.

Szłapka pytany, czy komisja do spraw służb specjalnych ma wiedzę, że polskie służby specjalne rzeczywiście ten system zakupiły i go używają, odparł, że komisja "ma dokładnie taką wiedzę, jaką przedstawiają oficjalnie członkowie rządu". - Na temat możliwości technicznych polskich służb to informacje ściśle tajne, niczego nie potwierdzam, niczego nie zaprzeczam - oświadczył.

Dopytywany, czy komisja nie dostała od służb odpowiedzi na pytanie, czy zakupiła Pegasusa, Szłapka powtórzył: - Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Takie informacje za każdym razem dostajemy.

- Tak wygląda dziś sytuacja, jeśli chodzi o parlamentarną kontrolę działań ministra (Mariusza) Kamińskiego i ministra (Macieja) Wąsika. To coś, co powinno być dla nas wskazówką, że potrzebna jest komisja śledcza, bo komisja do spraw służb specjalnych nie ma uprawnień śledczych - mówił poseł. - My możemy zarządzać w trybie artykułu 152 Regulaminu Sejmu posiedzenia w jakiejś konkretnej sprawie i zażądać na przykład obecności Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej, a oni nam wysyłają ministra Wąsika w imieniu Jarosława Kaczyńskiego, ministra Kamińskiego - tłumaczył.

Szłapka odmawiał odpowiedzi na pytania o szczegóły działania komisji. - To są informacje ściśle tajne i klauzulowane - twierdził. - Za każdym razem linia pana ministra Wąsika czy Kamińskiego, tak jak to robią publicznie, jest taka, że nie mogą w tej sprawie niczego potwierdzić ani niczego zaprzeczyć - mówił Szłapka. Utrzymywał, że w sprawie może "powiedzieć dokładnie to, co minister Kamiński".

- To, że sprawa jest poważna, świadczy o tym, że rząd w Polsce kompletnie się pogubił w zeznaniach w tej sprawie. Mamy zupełnie inne wypowiedzi pana ministra Wąsika, zupełne inne wypowiedzi pani (Olgi) Semeniuk, absurdalne i kompromitujące wypowiedzi pana premiera (Mateusza) Morawieckiego i jednoznaczne, aczkolwiek moim zdaniem niewiarygodne, wypowiedzi pana ministra (Wojciecha) Skurkiewicza - wymieniał dalej poseł.

Autor:akw

Źródło: TVN24