Nie dziesiątki, a ponad stu podsłuchiwanych. "Informacje z wysokich źródeł PiS-owskich"

Podsłuchiwanych było ponad sto osób. Mam te informacje z kilku źródeł, w tym wysokich źródeł PiS-owskich - powiedział w TVN24 Marcin Bosacki, wiceszef komisji śledczej do spraw Pegasusa. Dodał, że według jego wiedzy było "więcej niż dziesięć" podsłuchiwanych osób z PiS.

Wiceprzewodniczący komisji z Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki był we wtorek gościem "Rozmowy Piaseckiego". Był pytany o jego wcześniejsze stwierdzenie, że Pegasusem było inwigilowane ponad sto osób i o źródło takiej informacji.

- Z kilku źródeł, też - muszę powiedzieć - PiS-owskich. I to nie jednego źródła, z wysokich źródeł PiS-owskich. Mam je (informacje - red.) potwierdzone w innych (źródłach - red.), niezależnych od PiS-u - powiedział.

Dodał, że jeśli chodzi o inwigilowanych polityków PiS "to nie było kilka osób, tylko więcej". - Jeśli mam jakieś ramy wyznaczyć, to to jest więcej niż dziesięć - dodał Bosacki.