Kłopoty pacjentów ze stomią i nowe rozporządzenie. Interweniuje RPO

Pacjenci stomijni alarmują, że w projekcie zmieniającym rozporządzenie ministra zdrowia znajdują się rozwiązania niekorzystne dla nich. Rzecznik Praw Obywatelskich już zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia. Jak wyjaśnił RPO, kwestionowane są przede wszystkim rozwiązania ograniczające zakres zaopatrzenia w środki pielęgnacyjne oraz dotyczące systemu dopłat. Do tych kwestii odniósł się wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

W piśmie do resortu wskazał, że dostał sygnały o niekorzystnych dla pacjentów stomijnych rozwiązaniach w projekcie rozporządzenia. - Organizacje tych pacjentów wskazują, że dotychczas obowiązujące limity kwotowe refundacji oprzyrządowania stomijnego nie były podwyższane od 2003 roku. Zmiana rozporządzenia w obecnym brzmieniu nie tylko nie doprowadzi do poprawy dostępności wyrobów medycznych, ale może spowodować jej ograniczenie - podkreślił RPO.

Pacjenci stomijni alarmują

Zdaniem organizacji reprezentujących pacjentów ze stomią projekt między innymi znosi limit kwotowy dofinansowania, wprowadza za to dopłatę przez osoby dorosłe do odbieranego sprzętu stomijnego w wysokości 10 proc. za worki i płytki i 20 proc. za środki do pielęgnacji, ogranicza dostęp do środków pielęgnacyjnych, bez których prawidłowe zaopatrzenie stomii jest niemożliwe, zakłada dopłatę do sprzętu również dla stomików z orzeczeniami o niepełnosprawności, a także zakłada ceny niemające odzwierciedlenia na rynku, co realnie oznacza znacznie wyższe dopłaty pacjentów.