KSP: policjanci nie mieli świadomości, że mają do czynienia z posłanką. Gajewska na nagraniu: jestem posłem

W sprawie interwencji wobec posłanki Koalicji Obywatelskiej Kingi Gajewskiej policja wydała trzy komunikaty w mediach społecznościowych, w których twierdzi, że funkcjonariusze nie wiedzieli, że mieli do czynienia z posłanką. Opublikowała też nagrania z kamer nasobnych. Na jednym z nich, zanim posłanka została doprowadzona do radiowozu, słychać jak Gajewska oświadcza: jestem posłem.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska została we wtorek siłą doprowadzona do radiowozu przez policjantów i do niego wciągnięta. Incydent, do którego doszło w Otwocku, gdzie odbywało się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego, nagrała kamera TVN24. Komenda Stołeczna Policji, która wydała w tej sprawie komunikaty i opublikowała nagrania z kamery na mundurze jednego z policjantów. KSP stwierdziła, że policjanci nie wiedzieli, że Gajewska jest posłanką. Sama Gajewska, obecny w trakcie zajścia na miejscu poseł Paweł Zalewski, a także osoby w tłumie głośno informowali funkcjonariuszy o tym, że interweniują wobec posłanki.