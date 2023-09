Interwencja policji wobec posłanki Gajewskiej. Bodnar: w tej sprawie doszło do przekroczenia świętości

Nie może być tak, że immunitet poselski jest w tak radykalny sposób naruszany - tak o interwencji policji wobec posłanki Kingi Gajewskiej mówił kandydat na senatora, były RPO Adam Bodnar. - Doszło do przekroczenia świętości, bo dla mnie zatrzymanie parlamentarzysty jest świętością - dodał.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska została siłą doprowadzona do radiowozu przez policjantów i do niego wciągnięta. Do incydentu doszło we wtorek w Otwocku, gdzie odbywało się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego. Zdarzenie nagrała kamera TVN24.

Bodnar: doszło do przekroczenia świętości

O interwencji wobec Gajewskiej mówił w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" były RPO, a obecnie kandydat Koalicji Obywatelskiej na senatora Adam Bodnar.

- Nie może być tak, że immunitet poselski jest w tak radykalny sposób naruszany. Policja nie miała absolutnie prawa zatrzymywać pani posłanki bez możliwości, bez dania jej szansy wylegitymowania się - podkreślał.

Dodał, że "mamy absolutnie konstytucyjne prawo do spontanicznych demonstracji", natomiast "już bywało w polskiej rzeczywistości, że policja zachowywała się w sposób niegodny i zatrzymywała zazwyczaj osoby, które gdzieś są związane albo z opozycją, albo ze środowiskami demokratycznymi".

- To, co jest szczególne w tej sprawie, to to, że doszło do przekroczenia świętości, bo dla mnie zatrzymanie parlamentarzysty jest świętością. To jest pierwszy przypadek w historii po 2015 roku, czy nawet być może po 1989 roku, żeby w ten sposób zatrzymać parlamentarzystów - mówił Bodnar.

- Znamy te nagrania, gdzie widzimy, jak tłum krzyczy, że to jest posłanka i "proszę ją puścić". Jak nawet obok jest inny poseł, pan Paweł Zalewski, który mówi, że to jest posłanka. Policja w takich sytuacjach powinna reagować, powinna się zastanowić, nie powinna dążyć do tego, żeby wykonać te czynności - powiedział gość TVN24.

Adam Bodnar w "Rozmowie Piaseckiego" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ads/kab

Źródło: TVN24