Zadzwoniła po pomoc, "została przestępczynią". Kacpura o sprawie pani Joanny: to była jakby zaplanowana przemoc

Sprawa jest wręcz wstrząsająca. Nie do pomyślenia, że zdarzyła się w Polsce w XXI wieku w szpitalu - tak o historii pani Joanny mówiła w TVN24 Krystyna Kacpura, prezeska Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Oceniając działania policji w tej sprawie, stwierdziła, że wygląda na to, że Joanna "została przestępczynią, a kobieta zadzwoniła po to, żeby uzyskać pomoc".

Kacpura: nie do pomyślenia, że to zdarzyło się w Polsce w XXI wieku

Kacpura próbowała odtworzyć sekwencję zdarzeń dotyczącą interwencji wobec pani Joanny. Mówiła, że lekarka, do której początkowo zgłosiła się pani Joanna, powiadomiła służby. - Jeżeli skierowała pomoc, ponieważ chciała zapobiec tragedii, to to, co się zadziało później, było absolutnie bezprawne, to była jakby zaplanowana przemoc. Ponieważ pacjentka wymagała pomocy psychologicznej czy też psychiatrycznej, przywieziono ją do szpitala, w którym rozpoczęły się czynności przygotowawcze - odtwarzała przebieg zdarzeń Kacpura.