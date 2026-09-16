Polska Paweł Kowal o pomyśle Marszu Niepodległości we Lwowie: prowokatorzy i farbowani patrioci Oprac. Adrian Wróbel |

Kowal o zorganizowaniu tajnego posiedzenia Sejmu w sprawie raportu CIA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, odsłonił we wtorek kulisy interpelacji posłów PiS, Konfederacji, Rozwoju Plus i Konfederacji Korony Polskiej skierowanej do premiera Donalda Tuska. 21 prawicowych polityków podpisanych pod interpelacją chce zorganizowania 11 listopada na ulicach Lwowa, ukraińskiego miasta atakowanego przez rosyjskie drony, "polskiego Marszu Niepodległości".

- Prawica to jestem ja na przykład, a tamci ludzie to są prowokatorzy i farbowani patrioci - skomentował to poseł KO Paweł Kowal w "Tak jest" na antenie TVN24. - Prawdziwy polski patriota nie dąży do tego, żeby podgrzewać atmosferę międzynarodową, nie dąży do rewizji granic. A ci ludzie spod znaków Konfederacji są dzisiaj w Parlamencie Europejskim wspólnie z AFD. To są wilki w owczych skórach - dodał.

Poseł zwrócił się też z apelem. - Apeluję do Polaków, żeby na nich uważali. Dlatego, że nie ten jest prawdziwy patriota polski, kto krzyczy: Polska, Polska - a tak naprawdę szuka okazji, żeby zagrać w ruskim chórze. Patriota polski niesie polską flagę, szanuje ją, ale patriota polski wie też, co jest dla naszej ojczyzny dobre, a co jest złe - podkreślił.

W ocenie Kowala "są to bardzo poważne rzeczy". - Najlepiej niech się Braun od tego z daleka trzyma - skwitował. Poseł wyjaśnił też, że, biorąc pod uwagę wojenne warunki, celebracja polskiego święta narodowego będzie zorganizowana tam przez polskie placówki dyplomatyczne "zgodnie z ceremoniałami i zwyczajami". - Nikt tam nie potrzebuje wariowania tych ludzi, którzy, jak powiedziałem, podszywają się. To jest taki bardzo trudny czas dla wielu Polaków - zaznaczył.

Poseł dodał też, że "mówi swoim wyborcom: patrzcie, czy ktoś, kto się podaje za patriotę, naprawdę jest patriotą, czy tylko się przebrał".

Kowal o tajnym posiedzeniu Sejmu

Prowadząca program zapytała się też o komentarz w sprawie wypowiedzi byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Zaapelował on we wtorek o przeprowadzenie w Sejmie posiedzenia niejawnego w sprawie raportu CIA, który otrzymał premier Donald Tusk. Raport ten dotyczyć ma możliwych zdarzeń w nadchodzących miesiącach.

Kowal przyznał, że "on tych rzeczy nie opowiadałby niektórym posłom", bo "widzi, że paplają". - Trzeba budować oczywiście to porozumienie. W Komisji Spraw Zagranicznych to robimy - zaznaczył. Dodał jednakże, że na sali sejmowej są dla niego osoby "otwarcie innej opcji". - To są te właśnie wilki w owczych skórach. Krzyczą Polska, a patrzmy, co robią - dodał.

Poseł podkreślił jednak, że są sposoby, "podzielić się z poważną opozycją ważnymi informacjami". - Zapewne te sposoby i kanały są wykorzystywane, ale przede wszystkim myślę, że pan Morawiecki jako pupil pana prezydenta - no bo jednak tak jest, że jest politycznym pupilem prezydenta Nawrockiego - może na przykład by załatwił, żeby prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego - zwrócił uwagę.

Na uwagę prowadzącej, że wówczas prezydent mógłby zaprosić posła Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierza Skalika, jak już zrobił w lutym tego roku, Kowal podkreślił, że "nie musi zapraszać wszystkich". - Powinien zaprosić rozsądnie - dodał.

Kowal o kandydaturze Horały na wicemarszałka

Kowal został też zapytany o to, jak zagłosuje w sprawie kandydatury Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu. - W takich sprawach robię to, co należy do posła - odparł. Na sugestię Adamek, czy będzie "maszynką do głosowania", parlamentarzysta zapewnił, że jest "poważnym posłem". - Poważny poseł nie rozważa przy każdym głosowaniu, bo byśmy mieli chaos - zaznaczył.

Dopytywany przez prowadzącą odparł, że jeszcze nie wie, jaka będzie decyzja jego klubu. Adamek ujawniła wówczas, że z nieoficjalnych doniesień wynika, że KO poprze kandydaturę Horały. - No to zrobię tak, jak będę miał napisane w ściądze i wcale się tego nie wstydzę. Polecam posłom, żeby mieli w sobie taką pokorę i dyscyplinę i w sprawach, którymi się osobiście nie zajmują, głosowali zgodnie ze ściągą, a nie siedzieli i każde sto głosowań rozważali - powiedział.