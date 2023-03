Psychiatra: 26 procent Polaków ma jakieś zaburzenie psychiczne

Polska niestety jest krajem, w którym na opiekę psychiatryczną przeznacza się bardzo mało środków, jesteśmy krajem w ogonie Unii Europejskiej - powiedział w programie "Wstajesz i weekend" w TVN24 profesor Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jeden z głównych ośrodków zajmujących się rozwojem psychiatrii, prowadzeniem badań naukowych, a także wypracowywaniem innowacyjnych rozwiązań, nie ma pieniędzy na bieżącą działalność, a dwa tygodnie temu musiał zaciągnąć kolejną pożyczkę w parabanku.

- Sytuacja jest faktycznie trudna. Wzrost epidemiologii rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych jest bardzo duży, o czym informujemy od bardzo dawna - powiedział w programie "Wstajesz i weekend" profesor Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Jak wskazał, "26 procent populacji Polaków ma jakieś zaburzenie psychiczne, co oznacza, że statystycznie każda rodzina będzie dotknięta kryzysem psychicznym". - Polska niestety jest krajem, który na opiekę psychiatryczną przeznacza bardzo mało środków, jesteśmy w samym ogonie Unii Europejskiej, bo jest to około 4 procent (budżetu NFZ - red.) - wskazał psychiatra.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Dług, który narastał przez dekady

Zaznaczył, że główny koszt, jeśli chodzi o system opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii, to przede wszystkim wykwalifikowany personel. - Jeśli go brakuje, a bardzo często jest tak, że rynek prywatny staje się dużo bardziej konkurencyjny dla publicznych jednostek służby zdrowia, to pojawia się problem - stwierdził.

Dodał, że "z perspektywy czasu obserwujemy bardzo duże zainteresowanie absolwentów medycyny specjalizacją z psychiatrii". - Pod tym względem, jeśli chodzi o kadrę, to się nie obawiam. Natomiast ta kadra musi mieć odpowiednie warunki. Przez wiele lat, od lat 90. ubiegłego wieku, psychiatria nie była finansowana w sposób należyty i ten dług narastał, szczególnie to widać w infrastrukturze. Często to są budynki sprzed 80-100 lat. A to jest wizerunek psychiatrii i standard, w jakim pacjenci i personel pracuje - ocenił psychiatra.

Według Światowej Organizacji Zdrowia na depresję cierpi obecnie około 350 milionów ludzi Shutterstock

Depresja coraz powszechniejszym zjawiskiem

Według Światowej Organizacji Zdrowia na depresję cierpi obecnie około 350 milionów ludzi.

- Rozpowszechnienie depresji i zaburzeń lękowych wzrasta. To są obecnie najczęściej występujące na świecie zaburzenia psychiczne. Zmienia się paradygmat i obraz psychiatrii, gdzie jeszcze dwie, trzy dekady temu mówiliśmy o schizofrenii czy chorobie afektywnej dwubiegunowej, a obecnie jest to depresja - powiedział prof. Gałecki.

Stwierdził jednocześnie, że "rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych jest markerem współczesnych cywilizacji". - Wszystkie badania wykazują, że rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w wielu miejscach na świecie zależy od dostępności do opieki zdrowotnej, do nowoczesnych form terapii, ale zależy także od stygmatyzacji zjawiska. Dzięki temu, że media o tym mówią, ta stygmatyzacja się zmniejsza i to powoduje, że więcej osób widzi u siebie ten problem - wyjaśnił.

PAP/ Maria Samczuk

