Kamiński o sytuacji w Inowrocławiu: uzasadniona i zrozumiała reakcja policjanta

Na nagraniach zarejestrowanych przez kamerę TVN24 widać między innymi, jak dwóch mężczyzn stoi bezpośrednio przed policjantami - jeden z tych mężczyzn kłóci się z nimi, zwracając się do zamaskowanego policjanta w ciemnych okularach przeciwsłonecznych. Mężczyzna używa wulgaryzmów. Funkcjonariusz odpycha go i towarzyszącego mu drugiego mężczyznę, po czym używa wobec obu gazu łzawiącego.

Na innym nagraniu publikowanym w sieci, wykonanym prawdopodobnie przez jednego z protestujących, słychać jak mężczyźni wulgarnie obrażają policjanta, kiedy ten kilkukrotnie nakazuje im, by się odsunęli i ostrzega, że będzie musiał użyć środków przymusu. - Psie je**ny. Je**ij mi z tego gazu psie, no je**ij psie - mówi jeden z nich. - Jesteś pi**a, spaliłeś ten mundur - słychać na nagraniu.

Kamiński: uzasadniona i zrozumiała reakcja

Zdarzenie to skomentował we wtorek na Twitterze minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński . "Znieważenie policjanta jest przestępstwem. Nie może być zgody na atakowanie funkcjonariuszy służb mundurowych. Stanowcza reakcja policjanta w Inowrocławiu była uzasadniona i zrozumiała" - ocenił.

W poniedziałek rzeczniczka prasowa kujawsko-pomorskiej policji młodsza inspektor Monika Chlebicz oświadczyła, że w Inowrocławiu obrażano policjantów wulgaryzmami i nie reagowano na ostrzeżenia o użyciu gazu. W ocenie policji zabezpieczony materiał z kamery funkcjonariusza nie pozostawia wątpliwości co do prawidłowości działań policjantów.

Kładoczny: użycie gazu "zupełnie niepotrzebne"

Zdarzenie w Inowrocławiu komentował w poniedziałek doktor Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - Moim zdaniem to wyglądało bardzo źle, a nawet dramatycznie niezgodnie z przepisami. Nie mieliśmy do czynienia z agresją, poza agresją słowną oczywiście, ze strony ludzi przeciwko funkcjonariuszom. Nie wyglądało nawet na to, żeby miało dojść do jakichś rękoczynów - ocenił.