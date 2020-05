"Nie wystarczy czekać, aby osoby zranione w Kościele nas znalazły. Trzeba zrobić wszystko, aby do tych osób wyjść"

Kościół ma być wspólnotą, która gdy widzi ludzi zranionych i skrzywdzonych, ma im przyjść z pomocą - przekonywał w "Faktach po Faktach" ksiądz Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży. Zbigniew Nosowski, rzecznik inicjatywy "Zranieni w Kościele", podkreślił, że "być chrześcijaninem to znaczy stać po stronie słabszych".

Inicjatywa "Zranieni w Kościele" to telefon zaufania 800 280 900 i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Jej organizatorzy wysłali plakaty do proboszczów wszystkich polskich parafii rzymskokatolickich i greckokatolickich. Rzecznik inicjatywy Zbigniew Nosowski tłumaczył, że dzięki temu informacja o możliwości kontaktu może dotrzeć do większej liczby pokrzywdzonych. Do wywieszania plakatów zachęcił prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.