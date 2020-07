"Jeżeli pan cieszy się, że miałoby nie być przestrzegane prawo w Polsce, to mnie jest wstyd za takiego premiera"

Dziękuję za twardą postawę, negocjacje i przede wszystkim za to, że nie zgodził się pan z częścią swojego obozu politycznego na to, do czego pana przekonywali, czyli na zawetowanie konkluzji i ustaleń tego szczytu - mówił w Sejmie szef PO Borys Budka, zwracając się do Mateusza Morawieckiego. Premier przedstawił informację o konkluzjach szczytu UE. - Na razie przywiózł pan czek na kształt tych, które rozdawaliście bez zahamowań w kampanii Andrzeja Dudy - dodał poseł Lewicy Andrzej Szejna. - Najlepszą miarą naszej pozycji w Unii Europejskiej są efekty szczytu - przekonywała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Premier Mateusz Morawiecki udzielił w Sejmie informacji o postanowieniach porozumienia, jakie zostało zawarte na unijnym szczycie. - Polska wraz z krajami Grupy Wyszehradzkiej była głosem współdecydującym i ten głos współdecydujący zadecydował ostatecznie o kompromisie, o zwycięstwie. Nasze zwycięstwo to nie tylko zwycięstwo dla Polski, to także zwycięstwo dla europejskiej solidarności - przekonywał szef rządu.

Porozumienie zawarte przez przywódców państw Unii Europejskiej zakłada powołanie funduszu odbudowy o wartości 750 miliardów euro: 390 miliardów euro będą stanowiły granty, a 360 miliardów euro pożyczki. Wartość całego budżetu UE na lata 2021-2027 wyniesie 1,074 biliona euro.

W porozumieniu dotyczącym finansów wspólnoty znalazły się zapisy dotyczące uzależnienia wypłaty środków unijnych od przestrzegania praworządności.

Budka: dziękuję, że nie zgodził się pan na zawetowanie konkluzji szczytu

- Dziękuję panie premierze za twardą postawę, negocjacje i przede wszystkim za to, że nie zgodził się pan z częścią swojego obozu politycznego na to, do czego pana przekonywali, czyli na zawetowanie konkluzji i ustaleń tego szczytu - powiedział w Sejmie szef PO Borys Budka.

- Cieszę się, że po raz pierwszy w tym dokumencie pojawiły się tak ważne zapisy jak te dotyczące konieczności przestrzegania prawa - dodał.

Podkreślił, że "prawo musi być przestrzegane i właśnie niestety pięć lat waszych rządów pokazało, że to musiało znaleźć się w dokumencie, dlatego, że nasi partnerzy w Unii Europejskiej wiedzą doskonale, że bywają kraje, w których można w ciągu jednego dnia zrobić interes życia na maseczkach". - Mówię o koledze pana kolegi z rządu - dodał Budka zwracając się do Morawieckiego.

- Mówię o sposobie kupowania respiratorów przez pana rząd i to w jaki sposób było to robione z nadużycie prawa - zaznaczył przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

- Natomiast martwi mnie jedno. Panie premierze, jeżeli pan cieszy się z tego, że miałoby nie być przestrzegane prawo w Polsce, to mnie jest wstyd za takiego premiera. Jeżeli pan nazywa naszych partnerów w Unii Europejskiej grupą skąpców i robi pan to w czasie negocjacji, to ja naprawdę podziwiam pana podejście do dyplomacji. To jest pokazanie, w jaki sposób wy traktujecie wspólnotę europejską - mówił Budka.

"Pieniądze zagwarantowane na papierze trzeba jeszcze umieć wydać zgodnie z prawem"

Do informacji udzielonej przez premiera odniósł się również przedstawiciel parlamentarnego klubu Lewicy, poseł Andrzej Szejna. Ocenił, że wykonanie zawartego na szczycie porozumienia zadecyduje o przyszłych pokoleniach i kształcie nowej - jak mówił - być może federalizującej się fiskalnie Unii Europejskiej.

- Lewica wierzy w Europę jako projekt polityczny, kładąc silny nacisk na sprawy społeczne i troskę o ludzi. Dlatego deklarujemy wsparcie dla naszego świadomego i silnego członkostwa w UE. Zamierzamy również zadbać o gospodarne wydatkowanie każdego euro z funduszy europejskich w Polsce, tak aby władza nie zmarnowała tej historycznej szansy - oświadczył Szejna.

W jego ocenie udział Polski w podziale unijnych środków będzie "ogromną szansą na skok technologiczny i rozwojowy". - Podkreślam, szansą, bo na razie przywiózł pan do polskiego parlamentu czek na kształt tych, które rozdawaliście bez zahamowań w kampanii Andrzeja Dudy. Pieniądze zagwarantowane na papierze trzeba jeszcze umieć wydać zgodnie z prawem, z duchem praworządności i na cel określony w priorytetach budżetowych UE - mówił polityk Lewicy, zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego.

- Na szczycie w Brukseli przekonał się pan boleśnie, że nie wystarczy przechadzać się po brukselskich salonach pod rękę z premierem [Węgier, Viktorem - przyp. red.] Orbanem i perorować do własnych mediów. Niestety, na własne życzenie pojechał pan do Brukseli nie jako jeden z głównych graczy w ekskluzywnym klubie G6, ale jako jeden z podsądnych w procesie o łamanie fundamentalnych zasad europejskich - kontynuował Szejna.

" Powstało wrażenie dwóch alternatywnych rzeczywistości"

Poseł Lewicy zwracał uwagę, że rząd "powtarza jak mantrę za zrozpaczonym Orbanem", że nie ma żadnych zapisów uzależniających wypłatę funduszy od przestrzegania praworządności. Jak mówił, co innego twierdzą wszyscy pozostali uczestnicy negocjacji.

- Powstało wrażenie dwóch alternatywnych rzeczywistości - jedna premierów Orbana i Morawieckiego, druga - liderów pozostałych krajów i instytucji UE. To poważna groźba, że nawet jeszcze nie wysechł atrament pod konkluzjami szczytu, a Polska i Węgry rozpoczynają nowy konflikt, gdy w grę w wchodzą grube miliardy. Mam nadzieję, że to nie oznacza chęci wycofania się z podpisanego porozumienia - dodał Szejna.

"Wczorajszy sukces jest efektem ponad dwóch lat konsekwentnej dyplomacji"

W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości głos zabrała rzeczniczka partii Anita Czerwińska. - Dziś w Europie każdy, kto zna matematykę, chciałby być Polakiem To słowa premiera Orbana, który tak podsumował szczyt - mówiła.

Jak stwierdziła, "najlepszą miarą naszej pozycji w Unii Europejskiej są efekty szczytu", a "wczorajszy sukces jest efektem ponad dwóch lat konsekwentnej dyplomacji".

Odnosząc się do kwestii powiązania wypłaty unijnych środków z kwestią praworządności, Czerwińska mówiła, że "bez jednomyślnej zgody wszystkich państw Unii nie ma mowy o sankcjach". - To jest nie tylko sukces Polski, to jest zabezpieczenie wszystkich interesów Polski. Opozycja starałaby się doprowadzić do sankcji, bo jak wiemy, w tym względzie nie ma żadnych skrupułów - oceniła posłanka PiS.

