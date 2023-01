Inflacja 20 procent? Członek RPP: bardzo możliwe, że w lutym to zobaczymy

Inflacja jest ciągle bardzo wysoka. Jesteśmy na granicy i bardzo możliwe, że w lutym zobaczymy 20 procent - powiedział w TVN24 członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. - Widzimy póki co obniżenie tego, co rząd nazywał putinflacją, oraz tego, na co rząd ma wpływ. A inflacja krajowa, a nie putinflacja, będzie nam dalej doskwierać i nawet trochę przyspieszać - wyjaśniał.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w Polsce w grudniu 2022 roku wyniosła 16,6 procent. Rada Polityki Pieniężnej podczas styczniowego posiedzenia nie zmieniła stóp procentowych. Takiej decyzji oczekiwała większość ekonomistów.

Ludwik Kotecki, członek RPP, był w sobotę gościem "Jeden na jeden" w TVN24. - Inflacja jest ciągle bardzo wysoka. Rząd pomroził wszystko, co dało się pomrozić. To, na co miał wpływ - wskazywał.

Pytany, czy inflacja może sięgnąć 20 procent, odparł: - Jesteśmy na granicy, bardzo możliwe, że w lutym zobaczymy tę dwójkę (z przodu - red.).

- Ale są też takie szanse, spore, nie są zerowe, że to będzie 19,8 procent czy 19,9 procent. To nie robi różnicy, ale robi psychologiczną różnicę - zaznaczył.

Kotecki przyznał, że jest zwolennikiem podnoszenia stóp procentowych. - Rada podjęła w ostatnich miesiącach decyzje o niepodnoszeniu stóp procentowych, uznając, że problem inflacji może nie jest już tak istotny, licząc na to, że te działania, które były podjęte, wystarczą. Ja ciągle uważam, że pozostaniemy z nią (inflacją - red.) na dwucyfrowym poziomie nawet pod koniec roku - powiedział.

- My widzimy póki co obniżenie tego, co rząd nazywał putinflacją, oraz tego, na co rząd ma wpływ. Nie widzimy dezinflacji takiej czysto rynkowej, czyli tej, o którą nam chodzi, i na którą oddziałuje polityka pieniężna. A skoro jej nie widzimy, to znaczy, że ta inflacja krajowa, a nie putinflacja, będzie nam dalej doskwierać i nawet trochę przyspieszać - tłumaczył członek RPP.

Jeden na jeden - Ludwik Kotecki Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ads

Źródło: TVN24