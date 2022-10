Walka z inflacją w Polsce i ryzyko recesji. "Jesteśmy w sytuacji podobnej do jazdy samochodem we mgle"

O inflacji w Polsce, poziomie stóp procentowych i ryzyku recesji rozmawiali goście "Faktów po Faktach". Ekonomista, profesor Witold Orłowski mówił, że bank centralny "własnymi siłami nie jest w stanie inflacji nie tylko zdusić, ale nawet przyhamować (...), kiedy rząd prowadzi politykę ekspansywną". Ekonomistka, profesor Beata Javorcik porównała obecną sytuacją ekonomiczną do "jazdy samochodem we mgle". - Nie wiemy, czy za 10 metrów będziemy jechać pod górkę czy ostro w dół. Ale musimy hamować teraz, żeby za 10 metrów to hamowanie miało efekt - wskazywała.

Orłowski przyznał, że nie jest zaskoczony utrzymaniem obecnego poziomu stóp procentowych . Jego zdaniem "bank centralny w tej chwili jest trochę w kropce". - To znaczy nie wiadomo, co powinien zrobić. Sam własnymi siłami nie jest w stanie inflacji nie tylko zdusić, ale nawet przyhamować w gruncie rzeczy, w sytuacji, kiedy rząd prowadzi politykę ekspansywną".

- Żeby przyhamować inflację, bank musiałby podnieść stopy procentowe, ale nie o żadne 1/4 procenta czy pół procenta, tylko cztery, pięć procent. Niektórzy mówią, że może i dziesięć - ocenił. Podkreślił przy tym, że "to by oczywiście zepchnęło gospodarkę w straszliwą recesję".

- Recesja i tak nam zresztą grozi, a to by ją przyspieszyło i jeszcze pogłębiło, więc nie dziwię się, że bank nie ma ochoty specjalnie na coś takiego - dodał.

Javorcik: jesteśmy w sytuacji podobnej do jazdy samochodem we mgle

Według niej "jesteśmy w sytuacji podobnej do jazdy samochodem we mgle". - Nie wiemy, czy za 10 metrów będziemy jechać pod górkę czy ostro w dół. Ale musimy hamować teraz, żeby za 10 metrów to hamowanie miało efekt. Jeśli okaże się, że za 10 metrów jest górka, a my zahamujemy, to jest recesja. Jeżeli okaże się, że są serpentyny spadające ostro w dół, będziemy zachwyceni tym, że zahamowaliśmy - mówiła.