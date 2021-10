Inflacja przyspiesza. Profesor Grzegorz Kołodko komentuje

O powodach rosnącej inflacji w Polsce i sposobach walki z nią mówił w "Faktach po Faktach" ekonomista, były wicepremier i minister finansów profesor Grzegorz Kołodko. Jego zdaniem "potencjał inflacyjny" powstał między innymi "wskutek uruchamiania wartkich strumieni w ramach tarczy antykryzysowej związanej z walką z pandemią". - To były słuszne posunięcia. Nie należało tylko bałamucić siebie i ludzi tym, że to nie grozi inflacją - powiedział.

Z szybkiego, wstępnego szacunku przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że inflacja we wrześniu 2021 roku w Polsce wyniosła 5,8 procent rok do roku. W ujęciu miesięcznym ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,6 procent. Analitycy prognozują, że w "w październiku czeka nas szóstka z przodu".

Ekonomista, były wicepremier i minister finansów profesor Grzegorz Kołodko mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że spodziewał się takiej sytuacji. Jego zdaniem "potencjał inflacyjny" powstał między innymi "wskutek uruchamiania wartkich strumieni w ramach tarczy antykryzysowej związanej z walką z pandemią". - To były słuszne posunięcia, nie należało tylko bałamucić siebie i ludzi tym, że to nie grozi inflacją - powiedział.

Kołodko: nie należy się straszyć inflacją, należy natomiast się jej obawiać

Jego zdaniem w kontekście rozładowania tego potencjału inflacyjnego ważne są obecnie nasze zachowania. - Jeśli zdecydujemy, że istotna część tych pieniędzy, która do nas trafiła – do przedsiębiorców, a przede wszystkim do gospodarstw domowych, do ludności – ma być dalej oszczędzana, już teraz dobrowolnie (…), to ta presja inflacyjna zelżeje - ocenił Kołodko.

Wskazywał, że "to jest również inflacja pchana przez koszty". - Głównie przez rosnące koszty energii, co w dużym stopniu jest skutkiem nieudolnej polityki transformacji energetycznej nie tylko obecnego rządu, ale także, powiedziałbym, całych ostatnich dziesięciu, a może nawet kilkunastu lat i teraz trzeba za to zapłacić - kontynuował.

- Co będzie dalej? Wcale nie ma konieczności przyspieszenia inflacji i nie straszmy siebie tym. Natomiast oczekujmy od polityków, żeby proponowali działania krótko i długookresowe - mówił gość "Faktów po Faktach". W jego opinii inflacja nie musi, ale może spadać w następnych miesiącach. - Nie należy się straszyć inflacją, należy natomiast się jej obawiać, bo to jest coś, co psuje gospodarkę - stwierdził Kołodko.

Autor:akr

Źródło: TVN24