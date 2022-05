Profesor Orłowski: NBP jest na skraju utraty kontroli nad inflacją, a rząd nad finansami Polski

W Polsce nie mamy putinflacji, mamy glapflację. To prezes Adam Glapiński i premier Mateusz Morawiecki są odpowiedzialni za to, że inflacja w Polsce jest dwa razy wyższa niż w Unii Europejskiej czy w strefie euro - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 ekonomista Ryszard Petru z Instytutu Myśli Liberalnej. Zdaniem głównego doradcy ekonomicznego PWC, wykładowcy Akademii Vistula prof. Witolda Orłowskiego "w tej chwili Narodowy Bank Polski jest na skraju utraty całkowitej kontroli nad inflacją i nad podażą pieniądza, a rząd jest na skraju utraty kontroli nad finansami Polski".

Petru: nie mamy putinflacji, mamy glapflację

Były polityk Nowoczesnej powiedział, że ma główny zarzut do prezesa NBP Adama Glapińskiego o to, że" jak inflacja wynosiła 7 procent, czyli już szalała w Polsce, on dopiero wtedy zorientował się i zaczął podwyższać stopy procentowe". – W Polsce nie mamy putinflacji, mamy glapflację. To prezes Glapiński, premier (Mateusz) Morawiecki są odpowiedzialni za to, że inflacja w Polsce jest dwa razy wyższa niż w Unii Europejskiej czy w strefie euro – ocenił.