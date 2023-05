Profesor Beata Javorcik: kupowanie broni i rozdawanie masła będzie coraz trudniejsze

Profesor Beata Javorcik, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, mówiła w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "walka z inflacją przypomina jazdę samochodem z hamulcami, które działają z dużym opóźnieniem". - Jeżeli dziś naciśniemy na pedał hamulca, to samochód zacznie hamować za pół roku - stwierdziła. Dodała, że martwiące jest to, że inflacja bazowa "upornie utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie".

Prof. Javorcik: to jak jazda samochodem z hamulcami, które działają z dużym opóźnieniem

Prof. Javorcik mówiła, że "inflacja jest na poziomie wysokim, ona spada, ale to, co jest martwiące, to to, że inflacja bazowa upornie utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie". Dodała jednak, że "nie jest to tylko polska przypadłość". - Ta inflacja bazowa spada dużo wolniej niż cała inflacja - zaznaczyła. - W naszym ostatnim raporcie EBOR patrzyliśmy na prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla całego regionu, te prognozy na najbliższe trzy lata są optymistyczne w kontekście historycznym, wielu obserwatorów oczekuje, że będzie nam łatwiej walczyć z inflacją - mówiła dalej profesor Javorcik. Jej zdaniem to jest "zbyt optymistyczne spojrzenie na inflację".